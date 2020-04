Friesenkiesel: Schade: Steinernes Herz hält nur kurz

Jever So war das nicht gemeint: Nur wenige Stunden hat das Steinherz gehalten, das Anika Wolff von der GPS-Tagesstätte Schlosskäserei in Jever vors Gebäude gelegt hatte – schon am Dienstagabend war es verschwunden. Irgendwer hat alle Steine eingesammelt und mitgenommen.

„Da musste jemand ganz schön schleppen“, sagt Anika Wolff. „Schade!“ Sie hatte zu der Steinherz-Aktion als Zeichen des Zusammenhalts im Corona-Lockdown aufgerufen: Es geht darum, mit Friesenkieseln oder Küstensteinen – bunt bemalten Steinen – Herzen zu legen, um jedem, der sie sieht, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Anderswo werden bemalte Steine zu langen Schlangen aneinandergereiht – zum Beispiel in Hooksiel an der Bäderstraße oder in Sanderbusch. Die Steinschlange einer jeverschen Schule ist am Dienstagabend übrigens ebenfalls verschwunden – da hatte wohl noch jemand Bedarf an Friesenkieseln.

Wer möchte, kann dabei mithelfen, dass vor der Schlosskäserei bald wieder ein großes, buntes steinernes Herz das Pflaster verschönert.