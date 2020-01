Jever Das „Haus der Getreuen“ öffnet im März wieder seine Türen: Corinna und Thorsten Füllmann werden den Brauereiausschank des Friesischen Brauhauses künftig leiten. Die beiden sind in der Gastronomie keine Unbekannten: Mit dem Hofcafé No. 19 in Middoge sind sie in der fünften Saison erfolgreich. Dabei stammen beide aus Essen, leben aber seit rund zwölf Jahren im Nordwesten.

„Friesland ist für uns zur Heimat geworden“, sagt Thorsten Füllmann (41). Das Hofcafé haben sie in einem Stallgebäude aus dem 18. Jahrhundert eingerichtet. „Alte Gemäuer finden wir faszinierend, und insbesondere das ‚Haus der Getreuen‘ hat uns mit seinem Flair und seiner spannenden Geschichte schon länger begeistert. Wir freuen uns sehr, dass wir das traditionsreiche Haus übernehmen dürfen.“

Den notwendigen kaufmännischen Hintergrund bringt er als Unternehmensberater mit, während seine Frau Corinna Füllmann (40) als Hotelfachfrau die Gastgeberrolle von der Pike auf gelernt hat: „Im ‚Haus der Getreuen‘ und weiterhin auch in unserem ‚Hofcafé No. 19‘ mit Unterstützung unserer Familie die Regie zu führen, wird uns viel Freude machen.“

Daran hat Brauhaus Geschäftsleiter Michael Reitze, der die beiden für den Brauereiausschank gewinnen konnte, keinen Zweifel: „Beide sind nicht nur in Friesland zu Hause und haben bereits viel Freizeit in Jever verbracht. Mit ihren Fachkompetenzen, die sich ideal ergänzen, und ihrer Leidenschaft für gute Gastronomie werden sie das ‚Haus der Getreuen‘ ab der Wiedereröffnung im März erneut zu einem beliebten Anlaufpunkt in der Marienstadt machen.“

Corinna und Thorsten Füllmann wollen Bewährtes fortführen, zeigen sich aber auch offen für neue Wege.

Bis zur Wiedereröffnung gibt es noch einiges zu tun: Während der Brauereiausschank ein wenig aufgefrischt wird, steht die Zusammenstellung des Teams rund um den künftigen Küchenchef Sven Sütterlin an. Corinna Füllmann: „Wer mitmachen möchte, darf sich gerne bei uns bewerben.“

Die neuen Gastgeber folgen auf Maren und Remo Wasmund, die sich zum Jahresende 2019 nach zehn Jahren aus familiären und gesundheitlichen Gründen vom „Haus der Getreuen“ verabschiedet hatten. Michael Reitze: „Ein erfolgreiches Kapitel haben wir beendet, jetzt schlagen wir ein Neues auf – und darauf freuen wir uns schon jetzt.“ Weitere Details zur Wiedereröffnung folgen rechtzeitig.