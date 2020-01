Jever Die „Pütt“ am Alten Markt bleibt die „Pütt“: Friesisches Brauhaus und Ex-Pächter Winfried Haselau haben sich darauf geeinigt, dass der Name nicht mit dem Inventar in die neue Kneipe an der Mühlenstraße zieht. Das teilte Brauhaus-Sprecherin Ira Beckmann mit.

Wie berichtet, hat Haselau (76), den Platz am Zapfhahn abgegeben. Nach knapp 30 Jahren endete sein Pachtverhältnis mit der Brauerei. Doch zwei Mitarbeiter der „Pütt“ wollen die Kultkneipe weiterführen – geplant war, den Namen „Pütt“ mitzunehmen. Doch nun bleibt die „Pütt“ die „Pütt“, die neue Kneipe, in der Haselau an den Wochenenden hinterm Tresen aushelfen will, erhält einen anderen Namen. Ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest, geplant ist das zeitige Frühjahr.

Die „Pütt“ übernimmt das Pächterduo Michael Meier und Christian Pirzl: Wie die Brauerei mitteilt, soll nach einer Renovierung im April wieder Betrieb herrschen.

„Das beliebte Kneipenkonzept werden wir fortführen, aber mit frischen Akzenten“, sagt Michael Meier. Innenausstattung und Technik, Terrasse und Toiletten werden in den kommenden Wochen saniert. Geplant sind dann regelmäßig Livemusik-Abende. Hinzukommen soll eine kleine Speisenauswahl zum Bier.

Meier, 52, führt in Bensersiel die Kneipe „Liekedeeler“ im Haus Waterkant. Gemeinsam mit Christian Pirzl, 34, ist er auch Gesellschafter des „Y8-Haus“.

Um einheimische Stammgäste und auch neues Publikum sowie Urlauber für die alte/ neue „Pütt“ zu begeistern, braucht es natürlich ein größeres Team. „Die ersten Gespräche laufen bereits. Wir freuen uns aber über weitere Bewerbungen – gerade von jungen Leuten, die sich gern etwas dazuverdienen möchten“, so das Pächterduo.

Damit will das neue Betreiberduo fortsetzen, was die „Pütt“ seit vielen Jahren auszeichnet – neben der Kneipenatmosphäre. „Die unverkennbare Handschrift bleibt. Dass sich zu den Stärken der ‚Pütt‘ künftig einige Neuerungen gesellen, wird unserem Jever-Treffpunkt am Alten Markt guttun“, freut sich Brauhaus Geschäftsleiter auf die geplante Wiedereröffnung. Wenn alles klappt, wird Wiedereröffnung noch vor Ostern sein.