Jever Der Gründer des Naturfarbenherstellers bio pin, Barend Jan Palm, ist im 72. Lebensjahr verstorben. „Ben“ Palm entstammt einer holländischen Malerfamilie, die über drei Generationen hinweg Erfahrungen mit der Herstellung und Verarbeitung von Anstrichen gesammelt hat. 1997 hatte er die Produktion seiner Naturfarben von Wilhelmshaven nach Jever verlegt. Schon in den 80er Jahren hatte der einfallsreiche Niederländer – zunächst als Hobby – mit dem Anmischen von Bienenwachsanstrichen und Leinölgrundierungen für befreundete Tischler und Restauratoren begonnen.

Skandale um schädliche Wirkungen der damals gebräuchlichen Holzschutzmittel erhöhten die Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungsmitteln und Farben. Die erste Produktionsstätte befand sich in Wilhelmshaven am Kanalweg. Dort konnte das junge Unternehmen nicht expandieren. aber es fand im jeverschen Gewerbegebiet einen neuen Standort. 1997 wurde die neue Fabrik in Betrieb genommen. Hier entwickelten sich Produktion und Absatz des Unternehmens hervorragend und nur zwei Jahre später musste erweitert werden. Baumarktketten und der schwedische Möbelriese Ikea wurden als Kunden gewonnen.

Heute gilt bio pin als größter Naturfarbenhersteller Europas. Die Geschäftsbeziehungen reichen um die ganze Welt.

Einen herben Rückschlag musste die Firma am 10. April 2015 hinnehmen, als ein Großfeuer fast die gesamte Produktion zerstörte. Ein Jahr später feierte bio pin mit einer Dankeschön-Party für Feuerwehrleute, THW-Helfer und Mitarbeiter den Wiederbeginn. Da war bereits eine dreiköpfige Geschäftsführung am Ruder, der eine Tochter des Firmengründers angehört.

Um „Ben“ Palm, der zeitlebens ein begeisterter Segler und Wassersportler war, wurde es ruhig. Er starb am 2. Januar.

Kondolieren unter www.nwz-trauer.de