Graftenteam In Jever Lüftet Geheimnis: Große Überraschung für „Entenhausen“

Jever Eine Tanzbar für Enten gegen die Langeweile? Die Ideen waren vielfältig, aber bis zum Schluss (fast) alle falsch: Wochenlang hat das Graftenteam aus Jever seine Anhänger und Freunde im Ungewissen gelassen, am Samstag wurde das Geheimnis an der Pferdegraft endlich gelüftet: Entstanden war in wochenlanger Teamarbeit eine schwimmende bunte Vogelvilla. Da staunten auch die Gänse, Enten und Trauerschwäne der Graften nicht schlecht. Warzenente Emil kam sogar ein Mal um die Ecke gewatschelt, um sich das neue Wohnobjekt aus der Nähe anzuschauen.

Sieben Hinweise

Sieben Tage zuvor wurde auf Instagram und Facebook Tag für Tag ein Hinweis auf das Geheimnis gepostet. Präsentiert von den gefiederten Schützlingen des Graften­teams zeigten Detailaufnahmen Teile des liebevoll gestaltetes Holzbaus. Für die Follower wurde es nicht einfacher zu erraten, was sich Anneliese Janssen, Michi und Torsten Frerichs, Lars Oltmanns, Serena Falkenhof und Alex Bohm da haben einfallen lassen.

„Geheimnisvolle Treffen“ fanden bereits Wochen vorher statt, schon seit Ende Juni. Das Graften­team fand sich an den Wochenenden in Rahrdum zusammen, bastelte, werkelte und hämmerte was das Zeug hält – und postete auch diese (natürlich corona-konformen) Treffen in den Sozialen Netzwerken. Die Aufregung stieg, d Spekulationen über das Projekt kamen auf. Vielleicht wird es ein neues Entenhaus? Verraten wurde aber nichts.

Die Materialkosten übernimmt die Stadt Jever. „Ohne die Hilfe der Stadt hätten wir das Projekt nicht vollenden können, jedenfalls nicht dieses Jahr“, sagt Serena Falkenhof. Das besondere an der rot-weißen Vogelvilla, die mit der Schwimmplattform rund 130 Kilogramm wiegt: Fünf Holztafeln mit den Graftenvögel zieren die Außenwände. Gemalt hat sie Michi Frerichs und sie zeigen den 29-jährige Gänse-Mann Gustav, die Warzenenten Emil und Erna, die Trauerschwäne Bernhard und Bianka, die bereits verstorbene Landente Willi und die beiden Gänsedamen Liese und Lotte. Liese war erst am Mittwoch oder Donnerstag plötzlich verstorben.

Seit drei Jahren ein Team

„Das ist für uns alle sehr traurig, vor allem auch schwierig, weil das neue Vogelhaus uns viel Freude bringt und dann erreichte uns die traurige Nachricht über Liese“, sagt Michi Frerichs. Liese wurde am Donnerstag von einer aufmerksamen Graftenbesucherin entdeckt, das Tier erlag wahrscheinlich einem Hitzschlag. „Es ist besonders wichtig, dass wir bei solchen Temperaturen Eimer mit Wasser hinstellen. Gustav ist schon so alt, er kommt schlecht ins Wasser und wieder heraus, vor allem bei Niedrigwasser. An den Eimern sehen wir aber auch andere Vögel, die sich bedienen“, so Frerichs.

Seit drei Jahren bilden die sechs Graftenfreunde ein Team, das sich ehrenamtlich für die Reinigung und Pflege der Graften in Jever sowie für deren tierische Bewohner einsetzt. Mittlerweile haben sie Stege erneuert, Hinweise zur richtigen Fütterung von Wasservögeln aufgehängt und Gefahrenschilder von der Stadtverwaltung anbringen lassen, damit die Autofahrer auf Gänse, Schwäne oder Enten am Straßenrand Acht geben.

