Jever Na hoffentlich weht am Sonntag kräftiger Wind: Denn nur wenn sich die Flügel der Schlachtmühle drehen, können die Freiwilligen Müller am 14. Oktober den Peldegang in Betrieb nehmen und Gerste pellen. Mit dem Graupenfest zum Brüllmarkt in Jever beendet die Schlachtmühle am Hooksweg die Saison 2018. Von 11 bis 17 Uhr führen die Müller dann noch einmal durch die Mühle, erklären die Technik und wie aus Getreide Mehl und aus Gerste Graupen werden.

gerste pellen Die Pell- oder „Pelde“-Mühlen stellten in früheren Jahrhunderten das Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung, die Gerstengraupen her. Die wurden auf den Herden oder noch früher auf dem offenen Feuer der bäuerlichen Küchen mit Buttermilch zu einem dickflüssigen Brei gekocht. Der Peldegang besteht aus nur einem Mahlstein, durch dessen Bewegung das schubweise zugegebene Mahlgut gegen ein gelöchertes Riffelbrett geschlagen und abgepellt wird.

Wie immer dürfen insbesondere die Kleinen mithelfen: Sie dreschen Gerste mit Dreschflegel und -Block, reinigen die ausgedroschenen Körner mit der Windfege und mahlen Korn.

Dass die Graupen im Mittelpunkt stehen, hat einen guten Grund: Bis 1846 war die Schlachtmühle eine reine Perl-Graupen-Mühle – sie pellte Gerste zu Graupen. Als 1847 die Mühle an ihrem heutigen Standort neu errichtet wurde, wurde sie als Pell- und Mahlmühle gebaut, die neben dem Pell- oder Peldegang einen Roggen- und einen Weizenmahlgang hat. Den Peldegang hatten die ehrenamtlichen Müller vor knapp zwei Jahren in Gang gesetzt.

Müller Holger Krahe freut sich besonders darauf, den Gästen Buttermilchbrei mit Graupen servieren zu können – den isst er selbst für sein Leben gern. Und Ulrike de Buhr kocht über dem offenen Feuer Graupen-Eintopf mit und ohne Fleisch – „das war im 19. Jahrhundert das Hauptnahrungsmittel im Jeverland“, erklärt Edzard de Buhr.

Die Nachbarn der Mühle sorgen wieder für ein großes Kuchenbüfett, auch der Lions-Club „Maria Wiemken“ spendet Kuchen. Und Musik kommt vom Leierkastenmann Gerd Paurat. Beim Graupenfest gibt’s auch den von Ulrike de Buhr gestalteten Kalender mit Friesischen Mühlen für 12 Euro zu kaufen.

2019 geht es dann mit der Sanierung des Mühlenensembles weiter: Die Scheune wird neu gedeckt. Die Vorplanung steht, die Finanzierung ebenfalls und die Ausschreibungen laufen.