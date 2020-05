Grüne diskutieren online

Jever Nach dem Auftakt im April, als der „Grün-Donnerstag“ online stattfand, legen Jevers Grüne nun nach: Um weiterhin den demokratischen Diskurs zu ermöglichen, haben sie ein Online-Programm für die nächsten Wochen entwickelt – Themen sind Funktion und Ausbau der Stromtrassen in Friesland, die Lage der Friesland-Kliniken, Kommunalwahl 2021 und Überschuldung.

Den Auftakt macht am Freitag, 8. Mai, um 19.30 Uhr der Onlinetalk „Einzelhandel & Gastronomie in der Corona-Krise – was hilft jetzt?“ Jeversche Geschäftsleute und Gastronomen werden über ihre Lage berichten. Interessierte sind willkommen.

Alle Online-Veranstaltungen mit Zugangsdaten und Themen finden Interessierte auf der Homepage der Grünen, Zugangsdaten können bei sina.beckmann@gruene-friesland.de angefragt werden.