Jever „Spritzig, fröhlich, bissig. Und natürlich was Frisches muss es sein“, beschreibt Heike Langediers von den Friesischen Landfrauenverbänden den exklusiven Showact mit Christine Schmidt am Freitag, 6. März, im Graf-Anton-Günther-Saal in Jever. Anlässlich des Internationalen Frauentages am Sonntag, 8. März, tritt Schmidt zusammen mit der „Gender-Combo“ aus drei Männern und mit ihrem Sohn zu ihrem Liederabend „Typisch“ auf.

Die „Malle Diven“ sind ein Frauenchor der Ländlichen Akademie Krummhörn-Hinte (LAK), Christine Schmidt ist deren Chorleiterin. Gesungen wird beim Programm „Typisch“ auf Englisch, Deutsch und Plattdeutsch.

Langediers und ihre Kolleginnen sind begeistert, Christine Schmidt engagiert zu haben: „Uns und die Gäste erwartet ein amüsant-launiger Abend, bei dem die Lebenswelt von Frauen und Männern auf die Schippe genommen wird. Mit einem Augenzwinkern wird dabei auf typische Klischees geschaut. Dabei sind Männer selbstverständlich eingeladen, mitzulachen.“