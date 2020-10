„Iphigenie“ im Theater am Dannhalm

Jever „Der Zweifel ist’s, der Gutes böse macht. Bedenke nicht; gewähre, wie du fühlst“: Die Landesbühne Nord aus Wilhelmshaven zeigt am Freitag, 30. Oktober, um 18 und um 20.30 Uhr „Iphigenie auf Tauris“ im Theater am Dannhalm in Jever.

Familientragödie, Rachepläne und die Hoffnung auf Versöhnung – Johann Wolfgang von Goethes Stück ist vor allem eins: Ein Plädoyer für den Humanismus.

Eintrittskarten für diese beiden Vorstellungen sind erhältlich in der Tourist-Info im Graftenhaus Jever, Tel. 04461/939 265.