Jevers Helfer-Card: Rabatte auf Theater-Karten und Freibad-Eintritt

Jever Jevers Stadtrat hat die Vergünstigungen der Stadt für die Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte und der jeverschen Helfer-Card festgelegt: Wer eine der beiden Karten vorweisen kann, erhält • 10 Prozent Ermäßigung auf den Medienausweis • Ermäßigung von 50 Cent bei Stadtführungen und Nachtwächter-Rundgang • Ermäßigung von 50 Cent auf die Tageskarte fürs Freibad • 2 bis 5 Euro Ermäßigung auf die Karten-Abonnements für die Aufführungen der Landesbühne Nord im Dannhalm-Theater und 50 Cent auf die Einzelkarte.

Hinzu kommen Vergünstigungen, die zahlreiche jeversche Geschäfte, Betriebe und Dienstleister bieten.

Laut Bürgermeister Jan Edo Albers bewegen sich diese Vergünstigungen voll im Rahmen dessen, was in Niedersachsen üblich ist. Aus den Reihen der Ratsfraktionen kam die Anregung, bei den Ermäßigungen großzügiger zu sein. So wünschte sich Olaf Harjes (Grüne), dass statt der 50 Cent Ermäßigung 50 Prozent Rabatt gewährt werden.

Die Niedersächsische Ehrenamtskarte beantragen kann jeder, der sich ehrenamtlich fürs Gemeinwohl einsetzt – ohne Bezahlung und mindestens fünf Stunden in der Woche bzw. 250 Stunden im Jahr. Die Karten gilt landesweit. Die neue jeversche Helfer-Card wird von der Stadt künftig an Retter der Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und DLRG als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Leistungen verliehen.