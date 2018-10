Jever Das Jugendparlament Friesland ruft zum „Marsch der Vielfalt“ auf: Start ist am Sonntag, 14. Oktober, um 15 Uhr im Rahmen des Brüllmarkts auf dem Alten Markt in Jever.

Das Jugendparlament möchte mit dem „Marsch der Vielfalt“ ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz in Friesland setzen und sich klar gegen Diskriminierung aussprechen: „Viele Menschen erleben auf Grund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer Sexualität, ihres Geschlechts oder körperlicher Einschränkung Diskriminierung und Ausgrenzung“, sagt Marlene Weinstock vom Jugendparlaments-Vorstand: „Wir laden jeden Unterstützer und jede Unterstützerin eines toleranteren Miteinanders dazu ein, gemeinsam mit uns zu laufen, zu demonstrieren und ein Zeichen zu setzen.“

Der Ablauf:

• 15 Uhr: Beginn auf dem Alten Markt

• 15.15 Uhr: Eröffnung durch Marlene Weinstock und Bürgermeister Jan Edo Albers, dann Abmarsch

• 16 Uhr: Abschluss durch Landrat Sven Ambrosy und Jannes Wiesner.

Seine Beteiligung am Marsch hat der SPD-Ortsverein Jever schon zugesagt. „Ich finde es eine klasse Aktion des Jugendparlaments. Niemand sollte mehr diskriminiert werden. Weder heute noch in Zukunft. Wir müssen lernen alle Menschen wie Menschen zu behandeln“, so Vorsitzender Stephan Höpken.