Kampagne: Damit das Fairtrade-Siegel in Jever sichtbarer wird

Jever Jever ist Fairtrade Town und keiner merkt es, fürchten Jevers Grüne. Deshalb hat die Ratsfraktion – Almuth Thomßen, Olaf Harjes und Beate Berghaus – in einem Onlinetalk Anregungen und Ideen gesammelt, um das Fairtrade-Siegel sichtbarer zu machen und mehr ins Bewusstsein der Jeveraner zu bringen.

Ihre Ideen und Vorschläge haben sie bei der Stadtverwaltung mit dem Auftrag eingereicht, die Umsetzbarkeit zu prüfen:

• Banner am Ortseingang, die Besucher in der Fairtrade-Stadt Jever willkommen heißen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• An allen Ortseingangsschildern ein zusätzliches Schild mit dem Aufdruck „Fairtrade-Stadt Jever“

• Auf der Homepage der Stadt neben das Jever-Logo das Fairtrade-Logo platzieren; Fairtrade sichtbar platzieren und Meldungen und Texte zu Fairtrade veröffentlichen

• Fairtrade-Flaggen an zwei/drei prominenten Orten in Jever aufhängen

• Fairtrade-Beachflag vor dem Rathaus aufstellen

• Die Tourismus-Managerin soll Jever als Fairtrade-Stadt in Veranstaltungen einbeziehen; zum Beispiel Kleidertauschaktionen, Teilnahme an bundesweiten Aktionen, Filmabende Open Air, Fairtrade-Führer Jever, Aufkleber „Fairtrade-Stadt Jever – ich mache mit“ für Läden und Gastronomie, faires Frühstück in der Stadt, faire Veranstaltungen unter freiem Himmel mit Hintergrund-Musik, Speisen und Getränken und kleinen Verkaufsständen

• In den Ratssitzungen Leitungswasser in Krügen anbieten, Fairtrade-Säfte und Fritz-Kola anbieten sowie Fairtrade-Tee und -Kaffee ausschenken; Fairtrade-Bürobedarf in der Verwaltung, Arbeitskleidung für den Bauhof sollen fairtrade sein

• Banner fürs Mariengymnasium als Fairtrade-Schule; regelmäßiger Kontakt zur Fairtrade-Gruppe der Schule

• Projekt-Woche Fairtrade in den Kitas – Fairtrade-Logo ausmalen, faire Bananen und faire Nuss-Nugat-Creme, mit fairen Lebensmitteln zusammen kochen

• Änderung der Friedhofsatzung: nur noch fair produzierte Grabsteine (ohne Kinderarbeit) dürfen eingesetzt werden

Und die Lenkungsgruppe Fairhandels-Stadt soll zur Vorstellung weiterer Ideen in den Fachausschuss eingeladen werden.

Mehr Infos unter fairtrade-deutschland.de