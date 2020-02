Jever Die Kinofreunde Friesland zeigen am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr in ihrer Sparte Kinokunst-Matinee den Film „Judy“: Seit Ende der 1920er Jahre steht Judy Garland (Renée Zellweger) vor der Kamera und hatte bis zu ihrem 16. Geburtstag schon 13 Filme gedreht. 30 Jahre später mit 46 ist die einst gefeierte Filmschauspielerin und Sängerin ein alter Hase im Showbusiness, aber längst nicht mehr so gefragt. So steigen ihre Schulden und sie tritt schon für ein paar hundert Dollar Gage auf.

Mit ihrem Ex-Mann Sidney Luft (Rufus Sewell) streitet sie sich um das Sorgerecht ihrer Kinder Lorna (Bella Ramsey) und Joey (Lewin Lloyd). Obwohl sie den Gedanken nicht erträgt, von ihrem Nachwuchs getrennt zu sein, will Sid, dass die Kinder bei ihm aufwachsen. Als ihr der Londoner Clubbesitzer Bernard Delfont (Michael Gambon) anbietet, fünf Wochen in seinem Club zu gastieren, bleibt ihr keine andere Wahl, als das Angebot anzunehmen.

Um 10.30 Uhr ist im Kino Jever Einlass zu Kaffee/Tee und einer süßen Köstlichkeit. Nach dieser Stärkung beginnt der Film.

Karten gibt es ab Samstag, 29. Februar, für 11 Euro im Teehaus „Leidenschaften“, in der Bücherstube Hoffmann; Restkarten an der Kinokasse.