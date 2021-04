Kommunalpolitik in Jever: CDU sucht neuen Stadtverbandschef

Jever Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Rainer Dabitsch hat nach sechs Jahren an der Spitze seinen Rücktritt erklärt: die CDU-Fraktion im Stadtrat dankt ihm für die jahrelange gute Zusammenarbeit. „Rainer Dabitsch hat den Vorstand und die Ratsfraktion sowie den CDU-Kreisverband Friesland in dieser Woche darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen von seinem Vorstandsamt zurücktritt“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Matthias Bollmeyer.

Dabitsch wurde 2013 in den Vorstand gewählt und war seit 2015 für sechs Jahre Stadtverbandsvorsitzender. Seit 2016 ist er außerdem Ratsmitglied und stellvertretender Bürgermeister. Dabitsch habe sich in diesen Jahren mit vollem Einsatz für die CDU engagiert, in Zeiten allgemein sinkender Mitgliederzahlen viele neue Mitglieder geworben und sich zudem erfolgreich für eine Verjüngung der aktiven CDU-Mitglieder in Amt und Mandat eingesetzt, so Bollmeyer.

In einer Mitgliederversammlung des Stadtverbands wird Dabitsch demnächst auch offiziell verabschiedet, wenn dies wieder möglich ist.

„Im Namen der Stadtratsfraktion danke ich Rainer Dabitsch für sein hohes Engagement in der jeverschen CDU und wünsche ihm Glück und Gesundheit für seinen kommunalpolitischen Ruhestand“, würdigt Bollmeyer das Wirken des bisherigen Vorsitzenden.

Karsten Feigenbutz aus Cleverns, bisher stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender, hat als kommissarischer Vorsitzender die Amtsgeschäfte von Dabitsch übernommen. In einer Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl wird der jeversche CDU-Stadtverband sich bald personell neu aufstellen.

Wer im Stadtverband mitarbeiten oder bei der Kommunalwahl im Herbst für die CDU kandidieren möchte, kann sich bei Bollmeyer oder Feigenbutz melden unter vorstand@cdu-jever.de.