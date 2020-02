Jever Jever bekommt seine Skulpturen zurück: Sofern die Wetterlage es erlaubt, werden die „Vater und Kind“-Skulpturen am Montag, 17. Februar, ab 9 Uhr wieder an ihren Standorten Schlossplatz/Alter Markt und Pferdegraft aufgestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seit Ende Juli waren sie verschwunden, um repariert zu werden.

Wie berichtet, waren beide Figurengruppen Ende Juli abgebaut worden, nachdem Unbekannte an der Figur „Rufer“ am Alten Markt vor Spielewelt ihr Mütchen gekühlt und sie umgekippt hatten. Der Friedeburger Künstler Stephan Schmidt hat daraufhin die Stabilität der Betonfiguren und den Zustand des Stahlskeletts in ihrem Inneren überprüft und verstärkt. Auch die Schweißnähte wurden neu gesetzt.

Die Skulpturen aus Beton und Stahl waren vor sechs Jahren aufgestellt worden. Dass die Jeveraner so lange auf die Skulpturen verzichten mussten, liegt auch daran, dass die Stadtverwaltung verhindern wollte, dass etwa an Silvester erneut an den Figuren randaliert wird.