Landfrauenverein Jever: Mit neuem Team weiter aktiv

2012 löste sich der traditionsreiche Landfrauenverein Jever wegen Mitgliederschwunds auf. Anfang 2016 gelang es engagierten und landverbundenen Frauen, einen neuen Landfrauenverein zu gründen. Der erfolgreiche Start mit 64 Mitgliedern gab ihnen Recht und in ihrem Jahresrückblick für 2019 berichtete Vorstands-Sprecherin Tanja Pieper-Beenken nun von 97 Mitgliedern.

Bei der Jahreshauptversammlung im Waldschlösschen zählte Pieper-Beenken 16 Veranstaltungen mit viel Resonanz auf. Der monatliche Stammtisch hat sich zu einem beliebten Kommunikationsabend entwickelt. Pieper Beenken bedauerte, dass das vielversprechende Jahresprogramm 2020 nach einem gelungenen Start wegen Coranas kaum umsetzbar war.

Nur zum monatlichen Stammtisch trafen sich die Frauen, soweit es möglich war. Und von den geplanten Veranstaltungen konnte in diesem Jahr nur die Fahrradtour nach Moorhausen in Imkes Glücksgarten stattfinden. „Unser Ziel bleibt, uns auch in schwierigen Zeiten für die Belange der Frauen im ländlichen Raum einzusetzen und die schönen Seiten des Landlebens wahrzunehmen und zu verbreiten“, so das Vorstandsteam. Dazu gehört auch, etwas vom Jahresprogramm 2020 nachzuholen.

Bei den Vorstandswahlen für 2020 bis 2024 kandidierte Tanja Pieper-Beenken nicht mehr. Krankheitsbedingt hatte bereits Kassenführerin Carina Flügge vorzeitig ihr Amt abgegeben. Nun lenken Petra Meyer (Vorsitzende), Ursula Bloom-Scholz (2. Vorsitzende), Corinna Romeike (Schriftführerin), Barbara Schotte (Kassenwartin) und Nadine Janßen (Öffentlichkeitsarbeit) den Landfrauenverein Jever.