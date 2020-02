Jever In der Reihe „Ehemalige persönlich“ des Ehemaligenvereins des Mariengymnasiums Jever spricht am Mittwoch, 12. Februar, Gerwin Moldenhauer (Abitur 1993). Er ist Oberstaatsanwalt beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Der öffentliche Abendvortrag über „Staat, Recht, Schutz“ beginnt um 19.30 Uhr in der Aula.

Moldenhauer studierte Jura, Philosophie, Mittlere und Neuere Geschichte in Göttingen und legte im Jahr 2000 das 1. Staatsexamen in Hannover ab. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Göttingen und promovierte zum Dr. jur. Im Referendariat in Hamburg spezialisierte sich Moldenhauer aufs Strafrecht.

In diesem Zusammenhang war er auch in der Strafvollzugsanstalt Fuhlsbüttel tätig und lernte beispielsweise den so genannten „Säurefassmörder“ kennen. Ab 2005 arbeitete Moldenhauer als Staatsanwalt in Hamburg, wo er zu-nächst Kapitalstrafsachen bearbeitete und von wo er 2013 an den Bundesgerichtshof nach Karlsruhe abgeordnet wurde. Er befasste sich strafrechtlich besonders mit Terrorismus und wirkte an den Ermittlungen im NSU-Verfahren mit.

Zum Jahreswechsel 2015/16 wurde Moldenhauer aus Hamburg dauerhaft an den Bundesgerichtshof versetzt und arbeitet dort seitdem im Grundsatzreferat der Abteilung Terrorismus. In dieser Funktion vertritt er den Generalbundesanwalt auch im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin, wo er ebenfalls Lehraufträge an der Freien Universität wahrnimmt. 2019 wurde er durch den Bundespräsidenten zum Oberstaatsanwalt ernannt.

Mehr Infos unter www.ehemalige-mgjever.de