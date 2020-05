Maskenwette: So vielfältig ziert Jever Schutzmasken

Jever In den Schaufenstern von Karin Falkenhof (Reformhaus Gesund und Gut an der Großen Wasserpfortstraße 11) und Dieter Paul (GlasperlenArt, Große Burgstraße 4) hängen an den Wäscheleinen dutzende Masken mit jevertypischen Motiven. Wie viele beide für ihre Maskenwette mit Bürgermeister Jan Edo Albers zusammenhaben, verraten sie nicht, man muss schon selbst zählen. . .

Abgabe bis Sonntag Wer noch Masken abgeben will, kann dies übrigens auch am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr bei GlasperlenArt. Danach werden die Masken gezählt. Der Verkauf der Masken startet voraussichtlich am Freitag, 15. Mai.

Und welche Favoriten Falkenhof und Paul haben, fällt ihnen auch schwer auszumachen. „Eigentlich kann ich das nicht sagen, jede hat was besonderes“, sagt Karin Falkenhof. Aber besonders angetan ist sie von dem Jeansmodell, oder auch von der klassischen „Teezeit in Jever“ und von der „Jeverland-Bote“-Maske, die ihr jemand am Dienstag extra aus Duisburg vorbeigebracht hatte. Dieter Paul ist begeistert von der Pfauen-Maske, gestickt mit 20 000 Stichen.

Bei 101 Masken oder mehr darf Bürgermeister Albers seinen Wetteinsatz – Auslieferungsservice für einen jeverschen Gastronomen – einlösen. Die Erst- bis Drittplatzierten erhalten Preise.