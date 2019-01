Jever /Moorwarfen Die Die Biogas-Anlage in Alt-Moorwarfen wird nicht erweitert und zum Prototypen zur Gülleverwertung umgebaut: Der Verwaltungsausschuss des Stadtrats hat in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag mehrheitlich abgelehnt, einen Aufstellungsbeschluss für die erforderliche Bebauungsplanänderung zu fassen. Er ist damit dem Votum aus dem Bau- und Planungsausschuss gefolgt. Das teilte Bürgermeister Jan Edo Albers mit.

Wie berichtet, hatten SPD, SWG und FDP die Pläne für die Erweiterung abgelehnt, weil sie nicht davon überzeugt sind, dass das Nebeneinander von Wohnbebauung und größerer Biogas-Anlage gedeihlich sein könnte.