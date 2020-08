Musik: Jever jazzt: Dritte Akademie ist eröffnet

Jever Jever jazzt: Am Sonntag hat Frieslands Landrat Sven Ambrosy zusammen mit Dr. Martin Dehrendorf als Veranstalter und Hauptorganisator die dritte Jazzakademie Nordsee in Jever eröffnet. Knapp 40 Teilnehmer aus ganz Deutschland – Musikstudenten und (semi-)professionelle) Musiker – verfeinern mit einem hochkarätigen fünfköpfigen Dozententeam ihre Kenntnisse und Fertigkeiten an den Instrumenten und im Gesang.

Die Akademie wird unter anderem auch von den Kulturstiftungen der EWE und der Landessparkasse zu Oldenburg finanziell gefördert. Beide Stiftungen steuern jeweils 2000 Euro bei.

Den Spendenscheck der LzO-Regionalstifung überbrachte bereits am Freitag Ralf-Olaf Meyer als Mitglied der Regionaldirektion. Von der Spende wollen die Veranstalter das Dozentenkonzert finanzieren, das am Mittwoch ab 20 Uhr im Graf-Anton-Günher-Saal zu hören sein wird.

Mehr Infos unter www.jazzakademie-nordsee.de