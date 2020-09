Nachtfahrten erhöhen Lärmpegel

Jever Die künftigen Käufer von vier Baugrundstücken „An den Schöfelwiesen West“, die sich an der Südausrichtung und somit direkt an den Bahngleisen befinden, werden laut Jevers Kämmerer Dietmar Rüstmann über die erhöhten Lärmpegel durch Nachtfahrten der Deutschen Bahn informiert. Im Dämmschutzgutachten hatte diese Information bisher gefehlt, eine Neuausrichtung das Entwurfes ist in Planung und wird dem Rat am 12. November vorgelegt. Es soll sich um eine geringfügige Verschiebung des Lärmpegelbereiches handeln.

Rüstmann verwies im Bauausschuss auf rund 600 Millionen Euro, die aus dem Bundeshaushalt 2020 für Sanierungen im kommunalen Bereich der Sportstätten, Jugend und Kultur zur Verfügung stünden. Um dieses Geld zu nutzen, sei eine Bewerbung bis zum 30. Oktober notwendig und geplant. Saniert werden sollen der Beckenrand und das Dach des Freibades.