Jever Die Jungen von Saatkrähe „Mathilde“ im Schlosspark, an deren Familienleben Interessierte über mehrere Wochen dank einer Video-Liveschaltung teilnehmen konnten, sind inzwischen flügge. Bald werden auch die letzten Jungen aus den übrigen Nestern ausfliegen und dann wird es im Park wieder ruhiger.

Vielleicht hat die gemeinsame Aktion von Schlossmuseum, „Mobilum“ des Nabu Niedersachsen und WAU hier und dort sogar Sympathien geweckt für die schwarzen Rabenvögel, die früher oft verfemt und gnadenlos verfolgt wurden.

Keine Gefahr für Vögel

Auf jeden Fall sind die beeindruckenden Filmaufnahmen geeignet, mit mehreren Missverständnissen aufzuräumen, die bei vielen immer noch verbreitet sind. Denn verfüttert wurden in der gesamten Brutzeit fast ausschließlich Regenwürmer und Engerlinge; kleine Vogelküken fehlten ganz unter der angebotenen Nahrung. Der bei anderen Rabenvogelarten wie Elster, Eichelhäher und Rabenkrähe durchaus verbreitete Nahrungserwerb durch Nestraub spielt bei der Saatkrähe keine Rolle; die gut 300 Paare im Schlosspark stellen keine Bedrohung für die dort lebenden kleineren Singvogelarten oder die Entenküken dar.

Und auch die Sorge, dass die Population von Jahr zu Jahr größer wird, ist eher unbegründet: Von den fünf Eiern, die „Mathilde“ legte, entwickelten sich nur zwei zu flugfähigen Jungen. Und Jungvögel durchlaufen gerade in ihrem ersten Jahr sehr große Lebensrisiken und zeigen eine hohe Jugendmortalität. So regulieren sich die Bestandsgrößen langfristig von selbst; stärkeres Wachstum findet nur in neu gegründeten und recht jungen Kolonien statt.

Doch nicht nur bei den Saatkrähen, auch bei vielen anderen Vogelarten in Jever hat sich in puncto Nachwuchs inzwischen einiges getan. Das Wanderfalkenpaar auf dem Fernmeldeturm an der Anton-Günther-Straße hatte bereits kurz nach Mitte März drei Eier in seinem Nistkasten. Vermutlich um Ostern herum sind die Jungen geschlüpft. Mittlerweile sind sie schon ordentlich gewachsen und befiedert.

Gelegentlich sieht man sie auf der oberen Rotunde, wie sie mit heftigem Flügelschlagen ihre Flugmuskulatur trainieren. Und am Sonntagmorgen hat der eine Jungvogel seine ersten Rundflug um den Turm unternommen und das mit Beute heranfliegende Männchen begrüßt.

Für den kleineren Verwandten des Wanderfalken, den Turmfalken, war 2014 am Turm der Stadtkirche von der WAU ein Kasten angebracht worden, der in den letzten Jahren auch besetzt war. 2019 sind die Jungen bereits ausgeflogen, nur noch die Kotspritzer unterhalb des Kastens zeugen von der erfolgreichen Brut.

Während Krähen und Falken höchstens eine Brut pro Jahr großziehen, müssen viele andere Arten auf eine zahlreichere Nachkommenschaft setzen, um zu überleben, und brüten zwei- oder gar dreimal. Dazu gehört das Teichhuhn, das an den Graften von Schloss und Wallanlagen regelmäßig vorkommt, ebenso an den Tiefs im Umland.

Dort sieht man auch – zum Beispiel am Hookstief – seinen nahen Verwandten, das deutlich größere Blesshuhn.

Ein Teichhuhnpaar hatte an der Schlossgraft ein Nest gebaut. Von dem großen Bambusstrauch am Schlossgang hatte der Gärtner mehrere Stangen abgeschlagen und eine davon, die ins Wasser eingetaucht war, nutzen die Teichhühner als Verankerungspunkt für ihr Nest. Dort sind vor einigen Tagen sechs Junge geschlüpft, die das Nest in der Folgezeit noch als Aufenthaltsort nutzten, etwa zum Übernachten.

Schachtelbrut

Inzwischen hat das Paar vermutlich schon ein neues Nest gebaut, denn die Teichhühner brüten häufig direkt anschließend ein weiteres Mal – das nennt man Schachtelbrut. Vor allem das Männchen kümmert sich dann um die Jungen der ersten Brut, das Weibchen sitzt schon wieder auf den Eiern. Und wenn dann die Jungen aus der Folgebrut geschlüpft sind, helfen ihre älteren Geschwister aus der ersten Brut sogar bei der Fütterung; ein Verhalten, das man nur bei wenigen Arten beobachten kann.

Abschließend sei noch eine Beobachtung von Seeadlern erwähnt, die vor wenigen Jahren unter einheimischen Vogelkundlern für große Aufregung gesorgt hätte, heute aber häufiger gelingt, auch wenn sie für den Betrachter immer noch nicht ganz alltäglich ist: Johanna Hinrichs aus Schortens, die für die WAU die Vogelzählungen im Naturschutzgebiet Spülteiche Neustadtgödens durchführt, konnte dort am 17. Mai zwei aufgebaumte erwachsene Seeadler sehen – zum wiederholten Mal übrigens.

Seit wenigen Jahren brütet ein Seeadlerpaar im Vareler Raum und ein weiteres im Landkreis Wittmund. Die meisten Jeverländer Vogelkundler sind der Meinung, dass dazwischen noch ein weiteres Brutpaar passt. Es gilt also in den nächsten Jahren die Augen aufzuhalten: Wo in unserer Region zeigt sich ein neuer Horst unseres stolzen Greifvogels?