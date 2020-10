Natur- und Vogelschutz: Von Korallen und Austern

Jever Ihr Sommerangebot mit Exkursionen hat die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (WAU) Jever in Corona-Zeiten ausfallen lassen. Doch im Winterhalbjahr soll das gewohnte Vortragsprogramm stattfinden. „Mögliche Änderungen bleiben je nach weiterem Corona-Verlauf vorbehalten“, kündigt WAU-Vorsitzender Werner Menke an.

An den Vorträgen können diesmal nur 32 Interessierte teilnehmen – deshalb ist Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten notwendig. Zudem gilt beim Betreten und Verlassen des Anton-Günther-Saals Maskenpflicht.

Auch zu den 12. Zugvogeltagen vom 10. bis 18. Oktober bietet die WAU Programm: So widmet Werner Menke den Auftakt-Vortrag am Dienstag, 13. Oktober, „Naturbeobachtungen in Portugal, dem Partnerland der 12. Zugvogeltage“. Er hat sechs Jahre in Portugal gelebt (1987 bis 1993) und später noch regelmäßig das Land besucht. Aus diesen Erfahrungen heraus wird er über das Land und seinen Naturreichtum berichten.

Bereits am Samstag, 10. Oktober, bietet WAU eine Führung im Forst Upjever „wichtiger Rastplatz für ziehende Singvögel nach ihrem Flug über die Nordsee“ an: Dort halten sich Rotdrosseln, Bergfinken, Fichtenkreuzschnäbel und Erlenzeisige – alles baumliebende Zugvögel – bevorzugt auf. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am (Wald-)Parkplatz gegenüber dem „Waldschlösschen“ Addernhauser Straße. Anmeldung: Tel. 04461/4298.

Mehr Infos unter wau-jever.de