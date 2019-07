Jever Bei Anliegern des Neubaugebiets „An den Schöfelwiesen“ gärt es: Sie beklagen, dass bei der Erschließung des Neubaugebiets ein „stinkendes Gemisch aus Moor und Klei“ aus dem Boden gebaggert wird, das trotz Lagerung unter Plastikfolie „je nach Wetterlage aber trotzdem stinkt“. Silvia und Harald Herrmann aus der Wohnstraße Beim Dünkagel, die direkt ans Neubaugebiet im bisherigen Moorland angrenzt, haben sich darüber in einem „Offenen Brief“ an die Stadt Jever beschwert.

„Seit drei Monaten baggern und rütteln die Baumaschinen von morgens 7 bis abends 16 Uhr durch das vormals idyllische Moorland“, beklagen sie. Staub und Dreck lagert sich auf Fenstern, Autos, Gartenmöbeln sowie Obst und Gemüse und frisch gewaschener Wäsche ab. „Fenster kann man nachts auch nicht mehr öffnen um zu lüften, weil die Folien rascheln und morgens die Bagger und Radlader wieder dröhnen, klappern und Staub aufwirbeln.“

Hinzu komme, dass auch von der Baustelle des Pflegebutlers Lärm und Staub übers Wohngebiet ziehen. Und „die Baufahrzeuge parken auch den Tivoli und die Einfahrt zum Minikreisel zu. Wir sind sehr genervt und uns reicht es“, schreiben Silvia und Harald Herrmann.

Die Stadt Jever wird den „Offenen Brief“ zum Anlass nehmen, um die Situation zu prüfen, „und dort Abhilfe schaffen, wo es möglich ist“, teilte Mike Müller, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, mit. Man bedauere, dass im Bereich „Dünkagel“ Anwohner durch zwei Baustellen und Emissionen belästigt werden. „Allerdings muss auch gesagt werden, dass sich Baulärm nicht vermeiden lässt, wenn Häuser und Straßen gebaut werden. Dementsprechend hat der Gesetzgeber geregelt, dass auch in Wohngebieten damit gelebt werden muss, dass von 7 bis 20 Uhr Baulärm entstehen kann“, so Müller. Und er verweist auf die Grenzwerte von 55 Dezibel Dauerschallpegel in Wohngebieten plus Toleranz von weiteren 5 Dezibel.

Was die Geruchsbelästigung angeht, so sei das für die dort lagernde Bodenart denkbar, aber nicht zwangsläufig, betont Müller: „Die für die Bauaufsicht zuständigen Mitarbeiter konnten diesen Eindruck nach Terminen vor Ort bislang nicht bestätigen. Allerdings kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Geruchsbelästigungen gekommen ist. Deswegen wird der Aushub so schnell wie möglich fachgerecht entsorgt“, teilt er mit. Für die folgenden Bauabschnitte gilt, dass der Aushub sofort abgefahren wird, so dass es gar nicht erst zu Geruchsbelästigungen kommen kann. Bis dahin setze die Stadt Jever auf ein gewisses Verständnis.