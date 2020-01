Jever Es war eine echte Reform – doch bis auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jever hat sie kaum jemand mitbekommen: Die Stadtverwaltung hat eine Abteilungsleiter-Stelle gestrichen und dafür die mittlere Ebene ausgebaut – auch, um jüngeren Mitarbeitern attraktivere Aufstiegschancen zu bieten. „Das ist ein gutes Konzept, in das sich alle einbringen konnten“, ist Mike Müller, Abteilungsleiter Innerer Service zufrieden.

Blick aufs Jahr Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers wirft beim Neujahrsempfang am Freitag, 10. Januar, einen intensiven Blick auf das Jahr 2020. Der Empfang beginnt um 19.45 Uhr im Theater am Dannhalm, Einlass ist ab 19 Uhr. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste eingeladen.

Stadtverwaltung mit 194 Mitarbeitern Im Rathaus Jever samt Bauhof, Stadtbücherei, Jugendhaus und Graftenhaus sowie zwei städtischen Kindergärten sind insgesamt 194 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Beamte (5):

• 4 Vollzeit

• 1 Teilzeit Beschäftigte (189):

• 73 in Vollzeit

• 102 in Teilzeit

• 6 Auszubildende

• 4 Bundesfreiwilligendienstler

• außerdem: 2 in Elternzeit, 1 in Sonderurlaub, 1 in Altersteilzeit 29 Mitarbeiter kamen 2019 neu zur Stadt Jever, 14 haben die Stadtverwaltung verlassen.

„Es ging uns dabei nicht um eine Einsparung, sondern darum, uns zukunftsfähig aufzustellen“, betont er. Denn auch die Stadtverwaltung Jever steht vor der Herausforderung, Mitarbeiter zu finden und vor allem zu halten. „Wir sind überzeugt, dass wir durch die Reform als Verwaltung stärker geworden sind.“

Eine weitere Umstrukturierung im Rathaus, deren Umsetzung in diesem Jahr beginnt, werden auch Jevers Bürgerinnen und Bürger zu spüren bekommen: Die EDV des Rathauses wird in Zukunft von einem externen Dienstleister betreut – und spätestens Ende 2022 will die Stadt Jever mit dem „Online-Rathaus“ ans Netz gehen. Heißt: Zahlreiche Formalitäten, zu denen die Bürger ins Rathaus laufen müssen, können sie dann übers Internet erledigen.

Eine weitere Neuerung wird im Lauf dieses Jahres für alle Jeveraner sichtbar, kündigt Mike Müller an: Nachdem der Stadtrat dem neuen Logo zugestimmt hatte, geht es nun an die Umsetzung. Die Briefköpfe der Stadtverwaltung, der Internetauftritt und alle anderen Publikationen – auch die touristischen – werden nach dem neuen Corporate Design einheitlich in Farbe und Schrift umgestaltet.