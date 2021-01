Neujahrsansprache in Jever: Albers’ Motto: „Miteinander nicht Gegeneinander“

Jever Das Ziel nicht aus den Augen verlieren und Kurs halten: „Auch 2021 gilt für Rat und Verwaltung, sich auf die ständig veränderten Umstände einzustellen“, sagt Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers. Seit Freitagabend steht seine Neujahrsansprache im Netz – statt wie sonst mit viel Publikum im Dannhalm-Theater hat er sie im Corona-Winter nur vor einem Filmteam von KWM im Anton-Günther-Saal gehalten.

Die Neujahrsansprache von Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers gibt es in einer Kurz- und einer Langversion. Beide sind zu sehen auf: www.stadt-jever.de

Albers ist optimistisch: „Die Erfahrungen des Corona-Jahres 2020 haben uns gezeigt, dass es nur gemeinsam geht. Es gilt ,Miteinander nicht Gegeneinander‘“, so der Bürgermeister. Und das geschehe in Jever: „Ich bin glücklich und stolz, mit welcher Kreativität, Ausdauer und Einsatzbereitschaft viele Jeveraner in der Krise füreinander eingestanden sind, sich um Hilfsbedürftige gekümmert und der Wirtschaft unter die Arme gegriffen haben. “ Er sei dankbar für die Initiativen von Unternehmen, Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen, die mit Geld, Einsatz oder symbolischen Akten geholfen oder Zeichen der Hoffnung gesetzt haben. Was an Corona-Hilfen weiter möglich und nötig ist, wird die Stadtverwaltung kommende Woche mit den Ratsfraktionen beraten, kündigt der Bürgermeister an.

Auch sonst wird 2021 ein arbeitsreiches Jahr: So steht die Digitalisierung der Grundschulen und Kindergärten Jevers an, kündigt Albers an. Zudem soll die Innenstadt gestärkt werden – und zwar durch mehrere Maßnahmen: • Sanierung der Graften im Rahmen des Sanierungsgebiets IV • Beseitigung von Leerständen – durch einen Wettbewerb für Nutzungskonzepte • Förderung des Radverkehrs und • Ausbau des Portals „Gutes aus Jever“.

Sozialer Wohnungsbau, weitere Neubaugebiete und eine Außenbereichssatzung für Sandelermöns sollen Jever auch als Wohnstandort stärken.