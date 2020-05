Ökumene: Friedensgebet zum Kriegsende im Jeverland

Jever Knapp 3000 Menschen versammeln sich am 3. Mai 1945 auf dem Marktplatz – kurz wehte auf dem Schlossturm die weiße Fahne über Jever: Der Legende nach hat die weiße Fahne Jever vor der drohenden Bombardierung gerettet. Das Ziel des Volksauflaufs vor 75 Jahren: Jever aus dem Verteidigungsring Wilhelmshaven herauszunehmen.

Dieses Ereignis hat die Ökumene Jever zu einem Friedensgebet veranlasst: Pfarrer Walter Albers erinnerte an ein Friedenswort von Martin Luther King „Enthalte dich der Gewalt in Tat, Sprache und Gedanken.“ Pastor Volker Landig bezog sich auf die Tageslosung vom 3. Mai: „Abner rief Joab zu: Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daran am Ende nur Jammer kommen wird.“ (2 Samuel, 2,26). Er zeigte Parallelen zwischen Nachkriegszeit und Corona-Krise auf. Trotz aller Not hätten die Menschen nach dem Krieg Hoffnungszeichen entdeckt und den Mut nicht verloren. Pastor Thorsten Harland bezog in sein Friedensgebet alle Opfer von Krieg, Terror, Gewalt, Vertreibung und Flucht ein.

Die Andacht ist im Netz zu finden. Die Ökumene empfiehlt, das Stichwort „KirchenNetzJever Kriegsende“ in die Suchmaschine einzugeben.