Online-Bürgerbefragung der Stadt Jever: Wer hat Anregungen für den Alten Markt?

Online-Bürgerumfrage

Bürger, die Anregungen und Tipps zur geplanten Gestaltung des Alten Markts haben, können bis 24. Juni an der Online-Bürgerumfrage der Stadt Jever teilnehmen. Vorschläge und Anregungen können auch per Mail an buergerbeteiligung@stadt-jever.de oder per Post ins Rathaus geschickt werden.

www.stadt-jever.de