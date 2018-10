Jever Haben die rabiaten Nilgänse eines der Küken von Warzenente Erna in der Pferdegraft ertränkt? Seit Samstag haben sich Nilgänse auf der Insel breit gemacht – und am Sonntag entdeckte Michi Frerichs vom Team Graftenreinigung eines der vier Küken tot neben der Insel im Wasser.

Kurzerhand hat sie mit Helfern Erna und ihre verbliebenen drei Kinder wieder eingefangen und in Sicherheit gebracht. Wenn die jungen Warzenenten in etwa vier Wochen ausgewachsen sind, sollen sie erneut ausgewildert werden. Dann können sie sich hoffentlich gegen Angriffe der als rabiat und sehr revier-eifersüchtig gelten, Nilgänse wehren.

Kurz nachdem die zweite Brut von Erna in diesem Jahr geschlüpft war, hatten Michi und Torsten Frerichs die Enten zu sich in den Garten geholt. Seit August war die Entenfamilie in ihrer Obhut, erst Anfang Oktober war sie zurück in die Pferdegraft gezogen. Denn Ente Erna hatte im Juni schon einmal sechs wunderhübsche gelbe Küken ausgebrütet, aber die Kleinen waren von gefräßigen Räubern in und rund um die Graft innerhalb weniger Tage verschlungen worden. Kein einziges überlebte.

Das Graftenteam hofft, dass irgendwie eine Lösung zu finden ist, wie auf der Graft der Frieden unterm Federvieh zu gewährleisten ist. Das könnte schwierig werden: Das Nilganspaar lebt schon länger auf der Pferdegraft – im Februar 2017 zog es dort drei Junge groß.