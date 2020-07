Plätze frei: Führungen für Senioren

Jever Für die Senioren-Führungen im Rahmen der Aktion „Mehr Menschlichkeit“ in Jever sind noch einige Plätze frei: Interessierte können sich bis Donnerstag, 30. Juli, an der Information im Rathaus anmelden. Auch Mehrfachanmeldungen sind im Rahmen der Kapazitäten möglich. Die Führungen beginnen jeweils um 15 Uhr und dauern ca. 60 Minuten: • Stadtführung: 3. August, 14. August und 19. August • Schlossführung: 5. August, 10. August und 21. August • Feuerwehrmuseum: 7. August, 12. August und 17. August.

Als Ersatz für die ausgefallenen Veranstaltungen des Seniorenpasses plant die Aktion „Mehr Menschlichkeit“ Stadtführung, Schlossführung oder einer Führung im Feuerwehrmuseum – dabei können auch die älteren Jeveraner sicherlich noch so manches neu entdecken.

Im Anschluss an die Führungen findet in verschiedenen Cafés in Jever eine kleine Tee-/Kaffeestunde mit Teekuchen statt. Für jede Führung gibt es drei Termine mit insgesamt 135 Plätzen.