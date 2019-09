Jever Mit einem Meter Durchmesser ist es extra groß und stabil – dennoch ist es leicht zusammenklappbar und transportabel: Die Jugendwerkstatt Schortens hat für die Suchtberatungsstelle des Landkreises Friesland ein Glücksrad gebaut. Jochen Eggers, Berufspädagogischer Anleiter Holz, hat die Konstruktion selbst ausgetüftelt und mit Jugendlichen gebaut. Und am Mittwoch übergab er das Glücksrad an Almke Lüers-Hinrichs von der Suchtberatung am Kostverloren in Jever. „Wir setzen das Glücksrad in der Prävention ein – das kommt immer gut an“, sagt Lüers-Hinrichs. Und durch seine Größe ist das Rad nun ein echter Hingucker.

Am Mittwoch war der bundesweite Aktionstag „Glücksspielsucht“: Spielen um Geld ist für eine große Zahl Menschen eine Form dere Unterhaltung und Freizeitgestaltung – doch viele entwickeln riskantes Spielverhalten, verlieren die Kontrolle übers Glücksspiel; sie werden süchtig.

„Die Zahl der Abhängigen von Glücksspiel ist besorgniserregend hoch“, sagt Präventionsfachkraft Christine Meinen von der Suchtberatungsstelle „Step“ in Jever. Nicht nur für Spielsüchtige, sondern auch für ihre Angehörigen gibt es ein breites Beratungs- und Behandlungsangebot – wenn es denn angenommen wird. Von krankhaftem Spielverhalten betroffen sind statistisch betrachtet vorwiegend Männer – nämlich 90 Prozent – zwischen 20 und 45 Jahren. „Wenn sie die Kontrolle verlieren, zocken sie zu viel, zu hoch, zu intensiv. Dabei verspielen sie vielfach Haus und Hof, ihre Arbeit, ihr Einkommen, ihre Partnerschaft und Familie, soziale Kontakte und die Gesundheit“, sagt Meinen.

Die Suchtberatungsstelle bietet kostenfreie, vertrauliche und anonyme Beratung. Termine nach Vereinbarung unter Tel. 04461/91 36 50 oder 04451/96 420.

Mehr Infos und Kontakt unter suchtberatung-friesland-jever.de