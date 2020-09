Projekt: Gelbes Band: Stadt Jever gibt Bäume frei

Jever Die Stadt Jever beteiligt sich an der Erntekampagne „Gelbes Band“ des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) in Oldenburg und ruft zur Obsternte auf: Damit will die Stadt ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Obstbäume und -Sträucher, die zum Abernten freigegeben sind, sind mit einem gelben Band gekennzeichnet. „Dort sind alle eingeladen, auch ohne Rücksprache mit den Besitzern kostenfrei für den Eigenbedarf zu sammeln. So soll überschüssiges Obst vor dem Verderb gerettet werden“, teilt Bürgermeister Jan Edo Albers mit. Infos: Philipp Berens, Tel. 04461/939 240, E-Mail be-rens@stadt-jever.de.