Schöne Gärten: Von Rosa über Orange und Rot bis Dunkelviolett

Jever In allen Farben blühen die Rhododendren: Chausseehauswirt und Gartenbauingenieur Herbert Magnus hat viele Exemplare hinter seinem Gasthaus gepflanzt. Sehen kann sie in diesem Jahr keiner seiner Gäste, denn das Traditionsgasthaus ist in Corona-Zeiten geschlossen. So bleibt der Blick auf die Blütenpracht bei seinem so „blumenreich“ gezapften Bier in diesem Jahr aus.

Über 50 Rhododendren mit klangvollen Namen wie Blue Pieter (lila), Berliner Liebe (rot) Vulkan (dunkelrot), Polaris (rosa), Christine Herzog (Violett mit Fleck) und Madame Kochet (Dunkelviolett) hat Magnus beim Chausseehaus und um sein Haus neben Famila gepflanzt. Er erweitert den „Park“ jedes Jahr mit ausgefallenen Züchtungen. Die Rhododendren in den verschiedensten Größen und Formen verteilen sich auf 800 Quadratmetern. Mit einem Rundweg erschließt Magnus seine Schätze. Azaleen und besondere Gehölze ergänzen das Spektrum.

Der Name Rhododendron, so der enthusiastische Gartengestalter, stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Rosenbaum“. Auch bekannt als „Alpenrose“, haben sich Rhododendron ihren Platz in den Gärten erobert, berichtet er. Weltweit gibt es mehr als 1000 Sorten – gruppiert in Hybriden, Knap-Hill Azaleen, Zwerg-Sorten, Wildarten oder Japanische Azaleen.

Für ein gesundes Wachstum der Rhododendren ist ein lockerer und saurer Boden wichtig. Da bieten die Grundstücke von Herbert Magnus am Moorland beste Voraussetzungen. Optimal ist ein ph-Wert zwischen 4,2 und 5,5. Mit spezieller und hochwertiger Rhododendron-Erde oder saurem Torf kann der Boden im Garten für die schöne Pflanze vorbereitet werden, weiß Magnus. Der optimale Standort ist Halbschatten unter großen Bäumen.

Im Norden gilt das Ammerland als Zentrum der Rhododendronzucht. Je nach Blütenbeginn stehen die Rhododendren bis Mitte Juni in voller Blüte. Dann lohnt sich eine Radtour im Ammerland besonders auf der Rhododendron-Route.

Auf zwei Strecken führt sie zu mehreren großen und kleinen Rhododendron-Parks und -Gärten. Zu den bekanntesten gehört der Rhododendronpark in Linswege.