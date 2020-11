Jever /Schortens Die katholische und die evangelische Kirche in Jever und Schortens wollen Position beziehen in Corona-Zeiten: „Wir wollen sichtbar werden als Botschafter gegen die Spaltung der Gesellschaft“, sagt Katrin Jansen, Pastorin der ev. Gemeinden Jever und Cleverns-Sandel.

Zusammen mit den Pastoren Rüdiger Möllenberg, Thorsten Harland (Jever) und David Seibel (Schortens) sowie Pfarrer Walter Albers lädt sie zur ökumenischen Andacht „für die Opfer der Pandemie“ in die Stadtkirche Jever ein. Die Andacht beginnt am Montag, 30. November, um 20.15 Uhr; die Demo der Anti-Querdenker endet an diesem Tag deshalb bereits um 20 Uhr.

„Es ist uns ein Anliegen, die Opfer der Corona-Pandemie in unser Gebet aufzunehmen“, sagt Walter Albers. „Schwache dürfen nicht an den Rand gedrängt werden. Es gibt so viele, die sich nicht mehr nach draußen trauen“, sagt Katrin Jansen. Und: „Die Einschränkungen tun allen weh, auch denen, die sich nicht wehren – doch die Corona-Maßnahmen retten Leben“, meint David Seibel.

In der Stadtkirche können die Corona-Regeln gut eingehalten werden, deshalb findet die Andacht dort statt.