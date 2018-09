Jever /Schortens Es war ein historischer Moment am Samstag am Nordtor zum Fliegerhorst Upjever: Weit öffneten drei Soldaten des Objektschutzregiments „Friesland“ in Flecktarn beide Gitterflügel, um eine Kutsche passieren zu lassen. Deren Insassen personifizierten den feierlichen Anlass: In der Kutsche saßen Fräulein Maria, deren 518. Geburtstag sich am Mittwoch jährt, die über 90-jährige Ruth Liebig, Tochter des letzten Försters, der die durchgängige Jeversche Allee noch erlebte, Oberst Oliver Walter, Thomas Kossendey, Präsident der Oldenburgischen Landschaft, sowie Oberförster i.R. Carsten Streufert, Vorsitzender des Vereins „Upjever-lieb-ich“.

Gleich hinter der Kutsche drängten hunderte Fahrradfahrer, wenige Fußgänger und zwei Jogger hindurch – und alle wurden plötzlich still: Die Älteren vergegenwärtigten sich, dass sie die Allee 67 Jahre lang nicht mehr betreten haben – nicht mehr betreten konnten seit 1951: Damals wandelte der britische Flugplatz für seine Erweiterung eine große Fläche in militärisches Gelände um. Bis dahin hatte 400 Jahre lang die fast direkte Achse vom Schloss Jever zu seinem herrschaftlichen Vorwerk, dem späteren Krongut Upjever samt Försterei bestanden.

1200 Meter dieser Strecke waren nun abgeschnitten Fortan führte der Weg zum beliebten Ausflugsort Am Forsthaus um die Startbahn herum. War Flugbetrieb, blieb auch diese Passage gesperrt.

Seit Übernahme durch das Objektschutzregiment fristeten Betonpiste samt abgetrenntem Forst ein stilles Dasein. Erst in den vergangenen zwei Jahren öffnete die Bundeswehr auf ihrem Gelände die alte, zumeist zugewachsene Wegstrecke, während die Landesforsten die zwei in ihrem Eigentum befindlichen Alleestücke für den Fußgängerverkehr neu befestigten.

Vorangegangen waren lange Vorbereitung in Zusammenarbeit mit dem inzwischen gegründeten Verein „Upjever-Lieb-ich“, dem Objektschutzregiment sowie mehreren Dienststellen und dem Schlossmuseum Jever.

Nach und nach folgten am Samstag den Radfahrern die Fußgänger, viele von ihnen in robusten Wanderschuhen. Kinderwagen, Hunde mit Maulkörben waren dabei. In Gruppen führten Soldaten sie auf dem geraden Pfad Richtung Forsthaus Upjever zur stillgelegten Startbahn – zwischen neu angepflanzten Eichenbäumchen, die vielleicht einmal die Allee wieder vervollständigen.

Mit Erläuterungen unterwegs arbeiteten die heutigen Benutzer des Geländes die Zeit auf und weckten Interesse; erst recht für eine hautnah geparkte Transall zu Brandschutzübungen.

Wenige Meter vor und hinter dem Südtor verdunkelte Unterholz links und rechts den morastigen Weg. Tiefe Hufabdrücke wiesen den Besuchern den Weg. Am Forsthaus angekommen herrschte Volksfeststimmung. Die Kutsche mit dem frischen Eichenlaub stand leer da; die illustren Gäste waren im Forsthaus verschwunden.

Draußen hatte jeder seine eigene Erinnerung – an die zurückgelegte Strecke, aber auch an früher. „Als damals alles abgeholzt wurde, bin ich jahrelang nicht mehr in die Nähe gegangen, so traurig war ich“, erinnerte sich eine Besucherin. Auch die betagte Ruth Liebig wurde immer wieder um Auskunft gebeten. Frisch und agil erzählte sie über eine Zeit, die kaum jemand so nah erlebt hat wie sie.

Ein voller Erfolg resümierten alle an der Organisation Beteiligten. Wird es eine Wiederholung geben? „Vielleicht einmal im Jahr zu Marias Geburtstag und in Absprache mit der Kaserne und dem Verein Upjever-Lieb-ich“, ist schon jetzt Presseoffizier Mario Gerhardt sicher. Allerdings sei der Personalaufwand mit rund 30 Soldaten an den Toren als Gruppenbegleitung und in Fahrzeugen enorm. Einfacher wäre ein Werktag.

Wie die seit Jahren die im geschützten Bundeswehrgelände lebende Uhu-Familie eine solche Öffnung aufnähme, bleibt abzuwarten.