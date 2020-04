Senioren spenden fast 7000 Euro

Jever Traute Göbel und Marianne Werl sind begeistert: Ihrem Spendenaufruf „Senioren helfen in der Krise“ vom 2. April sind mehr als 70 Rentner gefolgt und haben fast 7000 Euro aus ihrer Rentenerhöhung aufs Spendenkonto überwiesen. „Sogar aus Thailand hat uns eine Spende erreicht. Diese spontane Spendenbereitschaft hat uns überwältigt“, sagen die beiden CDU-Frauen.

Von dem Geld wurden bereits 230 Lebensmittel-Gutscheine á 20 Euro an die Tafeln in Jever, Schortens, Wangerland und Varel übergeben und an die von der Schließung betroffenen Personen weitergeleitet. Außerdem wurden Lebensmittelgutscheine an das Diakonische Werk in Varel und Jever übergeben zur Verteilung an Obdachlose und sonstige bedürftige Personen.