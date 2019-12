Jever Bisher gab es sie auf Nachfrage in Rathaus und Tourist-Info im Graftenhaus. Ab Montag, 23. Dezember, sind auch bei Fressnapf in Jever, in den beiden Edeka-Markten und bei Famila kostenlose Hundekotbeutel erhältlich. Hundehalter können sich dort dann damit eindecken.

„Keiner möchte in Tretminen tappen“, sagt Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers. Deshalb sollte es für jeden Hundehalter eine Selbstverständlichkeit sein, die Haufen seines Vierbeiners einzusammeln. Die Stadt Jever kommt nun mit der kostenfreien Abgabe von Kottüten den jeverschen Hundehaltern entgegen.

Die Kottüten sind so groß, dass man sich nicht die Hände verrenken muss, um den Hundehaufen einzutüten. Und nach oben ist genug Spielraum, um die Tüte mit einem Knoten zu verschließen und sie in die eigene Restmülltonne oder einen der zahlreichen öffentlichen Mülleimer in Jever zu werfen.

Den Antrag auf kostenfreie Kottüten hatte die CDU-Fraktion im Stadtrat gestellt – ursprünglich war angeregt worden, Kottütenspender aufzustellen. Doch die Erfahrungen der Vergangenheit – es gab an der Prinzengraft einst einen Spender – zeigten, dass die Tüten überall in der Stadt umherwehten, aber der Spender meist leer war. Ordnungsamtsleiter Jörg Schwarz regte deshalb eine Verteilung über Supermärkte und den Tierbedarfshändler Fressnapf an.

Alexander Nietsch (Fressnapf), Tobias Wichmann (Edeka) und Mario Wilken (Famila) waren direkt bereit, die Kotbeutel an den Kassen auszugeben. Sie haben nun die erste Fuhre mit 30 000 Hundekotbeuteln erhalten. „Mal sehen, wie lange die halten“, meint Jörg Schwarz mit Blick auf die 1134 gemeldeten Hunde in Jever.

Geplant ist die Ausgabe von Kottüten aus biologisch abbaubarem Material – wenn die erste Fuhre aufgebraucht ist, werden die dann nachgeordert.