Jever Jevers Bauhof hat am Donnerstag die Skulpturengruppen an der Pferdegraft und am Alten Markt abgebaut: Bei den Beton-Figuren soll nun geprüft werden, wie es um ihre Standfestigkeit und ihre innere Konsistenz steht. Die Skulpturen aus Beton und Stahl wurden vor knapp sechs Jahren modelliert und aufgestellt. „Dadurch soll so gut wie möglich sichergestellt werden, dass von ihnen auch dann keine Gefahren ausgehen können, wenn sie unsachgemäß behandelt werden“, teilte Mike Müller von der Stadtverwaltung mit.

Das sei schon länger geplant gewesen – die Stadt nimmt jedoch den Vorfall von Samstag zum Anlass, die Inspektion nun vorzuziehen. Wie berichtet, hatten Unbekannte die Figur „Rufer“ am Alten Markt mutwillig umgekippt und dabei Brüche verursacht.

Zur Inspektion hinzu kommt, dass die Stadtverwaltung befürchtet, dass sich nun auch andere animiert sehen könnten, ebenfalls ihr Mützchen an den Skulpturen zu kühlen. Das soll mit dem vorübergehenden Abbau ebenfalls verhindert werden.

Davon nicht betroffen ist die Skulptur auf dem Famila-Kreisel: Als sie aufgestellt wurde, waren wegen ihrer Größe und ihres Standorts direkt inmitten des Kreisels aus Gründen der Verkehrssicherheit stärkere Maßnahmen zur Standfestigkeit erforderlich.

„Ungeachtet unterschiedlichen Auffassungen über die Skulpturen ist wohl für keinen nachvollziehbar, welche bloße Zerstörungswut einzelne Personen dazu veranlasst hat, die Skulptur des Rufers am letzten Wochenende umzustürzen und dabei massiv zu zerstören. Dieser Angriff auf das öffentliche Eigentum hat viele Menschen zutiefst erschüttert und wird von ihnen scharf verurteilt“, teilt Mike Müller weiter mit.

Die Skulptur wurde von den Mitarbeitern des Bauhofs sichergestellt. Zurzeit wird geprüft, ob und in welchem Zeitrahmen die Figur repariert werden kann.

Video unter www.youtube.com/nwzplay