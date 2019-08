Jever Es wird noch gut zwei Monate dauern, bis die Skulpturen am Alten Markt und an der Pferdegraft in Jever wieder stehen. Das teilte Mike Müller von der Stadtverwaltung Jever auf Nachfrage mit. Wie berichtet, waren beide Figurengruppen Ende Juli abgebaut worden, nachdem Unbekannte an der Figur „Rufer“ am Alten Markt vor Spielewelt ihr Mütchen gekühlt und sie umgekippt hatten.

Zurzeit überprüft der Friedeburger Künstler Stephan Schmidt die Stabilität der Betonfiguren und den Zustand des Stahlskeletts in ihrem Inneren. Die Figur des „Rufers“ saniert er und baut die Bruchstellen neu auf. Auch die Schweißnähte überprüft er und setzt bei Bedarf neue.

Die Skulpturen aus Beton und Stahl wurden vor knapp sechs Jahren modelliert und aufgestellt. „Dadurch soll so gut wie möglich sichergestellt werden, dass von ihnen auch dann keine Gefahren ausgehen können, wenn sie unsachgemäß behandelt werden“, betonte Müller. Erfreulich für die Stadt: Überprüfung und Reparatur erledigt der Künstler unentgeltlich. „Wir freuen uns darauf, dass die Skulpturen dann wieder in der Stadt stehen“, so Müller.