Sommernacht auf März verschoben

Jever Die Theateraufführung „Eine Sommernacht“ der Landesbühne Niedersachsen Nord in Wilhelmshaven am 27. November in Jever muss verschoben werden: Da Theater im Lockdown geschlossen sind, soll das Stück nun am Freitag, 5. März 2021 um 18 und um 20.30 Uhr im Dannhalm-Theater gezeigt werden. Tickets und Abonnements behalten bis zum Ersatztermin ihre Gültigkeit. Für Rückfragen steht das Kulturbüro der Stadt Graftenhaus unter Tel. 04461/939 265 oder E-Mail an kultur@stadt-jever.de zur Verfügung.