Spd: Keine Gedenkfeier am 3. Mai

Jever Jevers SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus muss die Gedenkveranstaltung „75 Jahre Kriegsende in Jever“ absagen: Traditionsgemäß erinnern die SPD-Senioren am 3. Mai an die drei Jeveraner Edgar Hinrichs, Max Rühlmann und Johann Lünemann, die 1945 eine weiße Fahne auf dem Schlossturm gehisst hatten. Sie sollte verhindern, dass die Stadt durch einen feindlichen Angriff zerstört werden könnte.

„Leider können wir diese Veranstaltung nicht durchführen, weil das Versammlungsverbot wegen der Corona-Pandemie noch bis einschließlich 6. Mai andauert“, teilt Elke Vredenborg für den 60plus-Vorstand mit. Da nicht absehbar ist, ob das Versammlungsverbot weiterhin Bestand hat, sind die weiteren Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft auf Eis gelegt.