Jever „Trou Madame“ soll das Lieblingsspiel von Königin Mary gewesen sein. Eine moderne Variante des Spiels kennt man heute als „Jakkolo“ oder „Shuffle Board“. Bei dem alten ursprünglichen Kammerspiel geht es darum, auf einer kurzen hölzernen Schube Kugeln durch ein am Ende aufgestelltes Tor mit mehreren Löchern zu befördern; trifft man das mittlere, dann klingelt es, oben erscheint ein kleiner Harlekin und es freute sich die Königin von England.

Familien spielen

17 Spiele aus ihrem großen Fundus aus mehr als 130 historischen Spielen haben Jürgen und Amrei Hohenwald aus dem brandenburgischen Oranienburg am Sonntag mit nach Jever gebracht. Die Stadt hatte Jung und Alt zu einem historischen Spieltag auf dem Kirchplatz eingeladen. Hunderte Besucher, darunter viele Familien schauten vorbei und spielten zusammen an den großen Holzspieltischen, Solitär, Sternenenhalma oder Kalaha, das laut Jürgen Hohenwald das vermutlich älteste Strategiespiel der Menschheit ist. Zum barocken Spielefest lockten sie hunderte Besucher auf das Spielfeld.

Ob alte fernöstliche Gesellschaftsspiele, französische Tischkegelspiele oder arabische Geschicklichkeitsspiele: Einiges kennt man in modernen Brettspiel-Varianten für das Wohnzimmer, viele Spiele aber erschließen sich nicht sofort. Mahjong zum Beispiel, das alte chinesische Gesellschaftsspiel mit seinen 144 Steinen mit seltsamen Symbolen, oder das aus Afrika stammende „Kalaha“ mit Holzelefanten und Schokonüssen, die strategisch geschickt aus dem Spiel genommen werden müssen. Die großen hölzernen Spieltische und -figuren lassen die Hohenwalds in ausgesuchten Tischlereien oder Behindertenwerkstätten anfertigen.

Der Großherzog von Lyon alias Jürgen Hohenwald und Madame Pompadour alias Amrei Hohenwald in historischer Kleidung standen für Anleitung und Erläuterungen bereit. Andere Spiele waren leichter zu durchschauen und erklärten sich selbst.

Geschick und Geduld

So zum Beispiel „Die hängenden Kugeln von Babylon“, auf die man kleinere bunte Kugeln mit Stäbchen platziert. Birte und Christian Scherrer und ihre Kinder Emma und Hugo probierten es aus. „Wem es als erstes gelingt, seine Kugeln auf die schwarzen großen Kugeln abzulegen, gewinnt“, sagt Birte Scherrer.

Nebenan freut sich die kleine Hannah, die ihren Vater bei einem anderen Geschicklichkeitsspiel bezwungen hat: „Ha-ha, ich hab’ gewonnen.“

Viele der mitgebrachten Spiele wurden schon am Hofe des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. im Park von Versailles oder am englischen Königshaus gespielt, erklärt Jürgen Hohenwald. Und: Die Spiele sind gar nicht in erster Linie für Kinder gedacht. „Damals hat sich die Hofgesellschaft damit unterhalten. Erst Ende des 19. Jahrhunderts fanden verkleinerte und abgewandelte Versionen vieler Spiele den Weg in die bürgerlichen Wohnstuben.

Viele Spiele seien daher ursprünglich auch gar nicht für Kinder gedacht. Dennoch kommen auch die Kinder voll auf ihre Kosten. Sie konnten Ringe über eine große Zahl hölzerner Türme werfen, hatten Spaß mit allerhand Kugel- und Kegelspielen oder einer einfachen Variante des Kicker.