Jever Während die Planungen für den Mehrgenerationenspielplatz im Freizeitgelände weiterlaufen, nimmt die Stadtverwaltung weitere Spielplätze in den Blick: Bürgermeister Jan Edo Albers lädt am Dienstag, 11. Juni, um 19 Uhr zu einer weiteren Planungsrunde ein. Dazu sind alle Interessierten – Anlieger, Kinder und Jugendliche, aber auch jeder, der sich an der Spielleitplanung beteiligen will – eingeladen. In der Runde im Anton-Günther-Saal des Rathauses geht es um die Auflösung und Umnutzung der Spielplätze an der Georg-von-der-Vring-Straße und Am Mühlentief und zugleich um die Verbesserung der in denselben Spielbezirken gelegenen Spielplätze.

Die Stadtverwaltung hat im Rahmen der Spielleitplanung für Jever bereits mehrere Bürgerbeteiligungen und öffentliche Arbeitskreise durchgeführt. Dieser Weg soll weiterverfolgt werden, kündigt der Bürgermeister an.

Wie berichtet, soll der Verkaufserlös stillgelegter Spielplätze in die Neugestaltung anderer Spielplätze fließen.

In den Entwurf des Mehrgenerationenspielplatzes sind fast alle Vorschläge aus der Bürgerbeteiligung eingeflossen. Danach feilte noch der eigens gegründete Arbeitskreis „Spielleitplanung“ des Stadtrats am Entwurf. Und aus allen Vorschlägen hat Planer Jens Gerdes mit seinem Team nun seinen Vorschlag entwickelt.