Jever Spielmannszüge sind immer gerngesehen bei Feiern, Umzügen und Festen. Was an Arbeit dahinter steht, erläuterte der Vorsitzende des Spielmannszugs Jever, Dieter Cassens, bei Jahreshauptversammlung.

Allein 32 Übungsabende haben die 31 Aktiven im vergangenen Jahr absolviert. Hier werden nicht nur die Auftritte eingeübt, für die jungen Spieler gibt es zunächst Einzelunterricht am Instrument. Zehn Jugendliche hat der Verein, drei davon sind im letzten Jahr neu hinzugekommen. Und nicht jeder bleibt dabei – Malin Meppen schon: Sie wurde nun in den aktiven Spielmannszug aufgenommen.

Ehrungen Ehrungen: Aktive:

• Hanneliese Skibbe (25)

• Kerstin Rosenau, Diana Mehmen (35)

• Manuela Meppen (40)

• Jürgen Willms (50). Passive:

• Heidi Prüfer, Hans Engelken, Yasmin Engelken (25)

• Magdalena Busch, Gerd Wilken, Vanessa Heeren (40) Für 35 Jahre im Vorstand und 1. Tambourmajorin wurde Christa Schmoll besonders geehrt.

Neben den Aktiven hat der Verein 141 passive Mitglieder. Sie sind enorm wichtig, weil sie mit ihren Beiträgen die Spielleute unterstützen und auch zum geselligen Leben beitragen. Für alle organisiert der Festausschuss Tagesfahrten, einen Filmabend, ein gemeinsames Frühstück und eine Weihnachtsfeier.

15 Ausmärsche haben die Spielleute 2019 absolviert. Dafür werden sie mit einem internen Leistungsabzeichen belohnt. Wer an 15 Ausmärschen und 30 Übungsabenden innerhalb von zwei Jahren teilgenommen hat, bekommt eine weitere Stufe des Leistungsabzeichens. Erkennbar ist das an der Kordel an der Uniform, an der die Stufen des Abzeichens angebracht sind.