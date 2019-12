Jever Die SWG-Fraktion in Jevers Stadtrat sieht die Spielplatzplanung längst nicht für beendet an: „Gerade jetzt, wo Fakten geschaffen und für klare Verhältnisse gesorgt wurde, kann mit der Umsetzung begonnen werden“, so die SWG. Wie berichtet, hatte die CDU-Fraktion das Konzept für gescheitert erklärt.

Besonders wichtig sei der SWG, dass die Spielplatzplanung nicht gegen den Willen der Anlieger durchgesetzt wird. „Hier ist Kooperation angesagt und nicht Konfrontation“, so die SWG. Nicht nachvollziehbar ist für die Fraktion, dass eine Aufwertung nur durch den Verkauf stillgelegter Plätze möglich sein soll. „Gerade die Aufwertung von Spielplätzen verdient, angemessen im Haushalt berücksichtigt zu werden – unter Umständen muss ein anderer Kostenpunkt, zum Beispiel die Städtepartnerschaft mit Cullera mal zurücktreten“, fordert die SWG. Zudem, so die SWG, gebe es durchaus Spielplätze in Jever, die verkauft werden können. Man müsse bei der Spielplatzplanung auch gar nichts übers Knie brechen – „das darf durchaus ein paar Jahre in Anspruch nehmen.“

In der letzten Ratssitzung am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr im Graf-Anton-Günther-Saal steht die Spielplatzplanung abschließend zur Diskussion. Noch einmal soll über die Finanzierung durch Spielplatzverkäufe diskutiert und abgestimmt werden.