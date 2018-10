Landrat räumt Formfehler ein

RechtsstreitJahnstraße: Baugenehmigung korrigieren

Jever anzDer Rechtsstreit zwischen Anliegern und Landkreis Friesland über Lärmschutz am Sportforum Jahnstraße war natürlich ebenfalls Thema bei der Grundsteinlegung. Wie berichtet, hat das Verwaltungsgericht Oldenburg die vom Landkreis erteilte Baugenehmigung kassiert und einen Nutzungs- und Baustopp verfügt. Der FSV-Neubau ist davon allerdings nicht betroffen.

Wie FSV-Vorsitzender Guido Jaskulska betonte, sieht sich sein Verein als „Zaungast“: „Wir sind ja nur Nutzer des Geländes.“ Ihm gehe es darum, den Verein mit gut 600 Mitgliedern voranzubringen.

Landrat Sven Ambrosy räumte ein, dass seine Behörde bei der Baugenehmigung formale Fehler gemacht hat. „Das ärgert mich selbst am meisten. Wir werden die Fehler korrigieren“, kündigte er an. Damit am Ende des Rechtsstreits nicht nur eine Klärung der Sachlage steht, sondern auch eine Befriedung, will sich der Landkreis mit der Stadt Jever und den Nachbarn besprechen: „Wir wollen eine Lösung finden, mit der wir das Sportforum betreiben und mit der die Nachbarn leben können“, so Ambrosy.

Wie berichtet, fordern Anlieger aus den Wohngebieten Viethstraße und Am Lükenshof Lärmschutz – Stadt und Landkreis hatten das in der Bauleitplanung mit Verweis auf ihr Lärmgutachten als nicht notwendig abgelehnt.