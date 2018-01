Jever Die Duschen der Sporthalle Jahnstraße in Jever bleiben wegen Legionellen vorerst geschlossen: Laut Landkreis Friesland wurde bei der turnusgemäßen Prüfung Legionellenbefall in den Duschräumen festgestellt. Die Duschen bleiben zunächst bis einschließlich Montag, 5. Februar, gesperrt, die Anlagen wurden desinfiziert. Die Sporthalle und die Umkleiden können wie gewohnt genutzt werden.

Nachdem die Probenergebnisse am Donnerstag eingegangen waren, habe die Kreisverwaltung die Duschen umgehend gesperrt und noch in der Nacht die erforderlichen Schritte zur Desinfektion eingeleitet. „Zusätzliche Proben wurden nach erfolgter Desinfektion am Freitag entnommen – die entsprechenden Laborergebnisse liegen voraussichtlich nach zehn Tagen vor“, teilte Kreissprecher Rainer Graalfs mit. Somit bleiben die Duschen vorsorglich bis 5. Februar gesperrt und werden erst bei entsprechender negativer Probe freigegeben. Eine Sanierung der vorhandenen Wasserleitungen soll in den Sommerferien vorgenommen werden.