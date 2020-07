Stadt sucht Kontrolleure fürs Theater

Jever Am 11. September beginnt die neue Spielzeit 2020/2021 der Landesbühne Niedersachsen Nord im Theater am Dannhalm in Jever. Auch in Corona-Zeiten sollen dort unter Beachtung der Abstandsregeln bis 28. Mai 2021 acht Theater-Aufführungen stattfinden.

Für diese Veranstaltungen sucht die Stadt Jever wie in jedem Jahr Kartenkontrolleure, die jeweils ca. eine dreiviertel Stunde vor Veranstaltungsbeginn im Dannhalm-Theater sind, um den Einlass zu kontrollieren. Die Aufführungen finden immer freitags von 18 bis 22.30 Uhr statt.

Gesucht werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens 16 Jahre alt sind und sich fürs Theater interessieren. Die Tätigkeit wird mit einem kostenfreien Abonnement für die neun Aufführungen der Landesbühne in Jever sowie einem kleinen Entgelt entlohnt.

Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, sollte sich bis zum 21. August im Graftenhaus am Alten Markt in Jever, E-Mail kul-tur@stadt-jever.de, Tel. 04461/ 939 265, melden. Falls sich mehr Interessenten als benötigt melden, wird eine Auswahl per Los getroffen.