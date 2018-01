Jever 2017 war ein intensives Jahr für die Stadt Jever – „und am Ende durchaus erfolgreich“: So lautet das Fazit von Bürgermeister Jan Edo Albers. „Wir haben gezeigt: Wir können nicht nur Konzepte schreiben, sondern setzen sie auch um.“

• Kindergärten

So haben Rat und Verwaltung begonnen, den Masterplan „Perspektive Jever“ umzusetzen: Einen Schwerpunkt dabei bildete der Ausbau der Kinderbetreuung. Mit dem Bau des neuen Kindergartens Hammerschmidtstraße einher ging die Auflösung des Standorts Steinstraße und die Verkleinerung des Kindergartens Lindenallee – einst größter Kindergarten. „Unsere Kindergartenlandschaft befindet sich im Umbruch“, sagt Albers: „Die neue Krippe Schützenhofstraße kann gar nicht so schnell fertig werden wie wir die Plätze brauchen – und ein Ende des Betreuungsbedarfs ist nicht in Sicht“, so der Bürgermeister.

Einwohnerzahlen Die Stadt Jever ist 2017 gewachsen: 14 772 Einwohner zählte sie zum Jahresende, 14 705 waren es 2016. Mit Hauptwohnsitz waren 14 389 Personen gemeldet, 383 (2016: 357) mit Nebenwohnsitz. 923 Personen zogen 2017 neu nach Jever, 821 zogen weg. Die meisten Zuzüge erfolgten aus Schortens (213), gefolgt vom Wangerland (106) und Wilhelmshaven (95). 177 Personen zogen nach Schortens um, 86 nach Wilhelmshaven und 43 ins Wangerland. Innerhalb der Stadt zogen 177 Personen um. 121 Geburten stehen 161 Sterbefälle gegenüber. Ein Kind wurde direkt in Jever geboren. 171 Paare haben geheiratet, zwei Lebenspartnerschaften wurden eingetragen. In Jever leben 920 Hunde: 129 Vierbeiner wurden ab-, 146 angemeldet.

• Neubaugebiete

Das liege auch am Zuzug nach Jever: 923 Personen siedelten sich neu in der Marienstadt an, 821 zogen weg – das ergibt ein Plus von 102 (siehe Infokasten rechts). „Jever ist über Grenzen hinweg sehr attraktiv zum Leben und Arbeiten“, leitet der Bürgermeister daraus ab. Und: „Jevers Einwohnerzahl wächst – dem demografischen Wandel zum Trotz“. Dazu tragen auch die Baugrundstücke bei: 2017 wurden 40 Grundstücke im Normannenviertel verkauft, vier in Moorwarfen-Voßhörn und drei Flächen im Gewerbegebiet. 1,8 Millionen Euro nahm die Stadt durch die Verkäufe ein.

Die Wohnungsbau Friesland wird im Normannenviertel 18 Sozialwohnungen bauen. Die Stadt stellte das Grundstück zur Verfügung.

• Sportforum

Weitere Flächen werden auf dem bisherigen Sportplatz Schützenhofstraße entstehen: In diesem Jahr baut die Stadt Jever den Sportplatz Jahnstraße aus – zugleich bereitet der FSV Jever seinen Umzug vor. 1,22 Millionen Euro investiert die Stadt Jever in das künftige Sportforum, das übrigens im Eigentum des Landkreises ist.