Stadtrat Jever: Grünes Licht für Dorftreff-Pläne

Jever Die Dorfgemeinschaft Cleverns kann sich an die Umsetzung ihrer neuen Dorftreff-Pläne machen: Jevers Stadtrat hat am Donnerstag grünes Licht gegeben und unterstützt die Dorfgemeinschaft, indem die Stadt das freie Grundstück am Ende des Friesenwalls für vorerst 15 Jahre kostenlos zur Verfügung stellt und die Erschließungskosten sowie Übertragungskosten, insgesamt 9703 Euro, übernimmt.

Die Dorfgemeinschaft will auf der Fläche einen Dorftreff in Holzrahmenbauweise errichten; die Kosten von rund 80 000 Euro stemmt die Dorfgemeinschaft selbst. Die Stadt macht dabei zur Auflage, dass der Dorftreff allen Vereinen offenstehen muss und dass dort keine Privatfeiern stattfinden dürfen. Vorab hatte Kämmerer Dietmar Rüstmann die Anlieger um ihre Meinung zu dem Vorhaben befragt; die überwiegende Mehrheit hat nichts dagegen.

Senkung der Kreisumlage macht plus 400 000 Euro aus

Nach langen Diskussionen hat der Rat auch dem Haushalt 2021 zugestimmt – darin enthalten sind im Haushaltstopf „Straßenunterhaltung“ 100 000 Euro für erste Maßnahmen aus dem ebenfalls beschlossenen Radfahrplan.

Die Bewertung der Haushaltszahlen fiel in der Debatte sehr unterschiedlich aus: So sah Dieter Janßen (SPD) die Stadt finanziell stabil aufgestellt; Heiko Schönbohm (SWG) nannte den Haushalt „noch zufriedenstellend dank Grundstücksverkäufen“, Hendrik Theemann (FDP) bemängelte, dass seine Forderung nach Steuersenkungen in der Krise kein Gehör finden; Almuth Thomßen wünschte sich mehr digitale Bürgerbeteiligung und Dr. Matthias Bollmeier (CDU) sagte, „2021 sieht alles gut aus, doch in den Folgejahren müssen wir aufpassen“.